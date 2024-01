Tentata rapina per le Timberland, condannato

Aveva cercato di portar via un paio di scarpe marca Timberland da un negozio di articoli sportivi di Telese Terme, e di fronte alla richiesta della dipendente di procedere al pagamento, l'aveva spintonata ed inoltre aveva aggiunto che se non lo avesse lasciato andare sarebbe tornato per ucciderla. La dipendente del negozio aveva dato l'allarme e l'uomo era stato identificato dagli agenti del locale Commissariato della Polizia di stato e per lui era scattata l'imputazione di tentata rapina.

Ieri il caso è stato esaminato dai magistrati della sezione penale che hanno condannato l'uomo, G. T. di 42 anni di Paduli, incensurato, ad una pena di un anno e due mesi con il beneficio della sospensione. Una richiesta che era stata avanzata anche dal pubblico ministero Stefania Bianco. Una derubricazione del reato in quello di furto era stata chiesta dal suo difensore Fabio Russo.