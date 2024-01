Telese Terme, disco verde dalla Rocca dei Rettori agli interventi sulle provinciali 87 e 79

«Sono stati consegnati, alle ditte aggiudicatarie, i due programmi di lavori per la messa in sicurezza di tratti di strada dissestati e di regimentazione delle acque, il primo nel territorio di Telese Terme, sulla provinciale 87 - ex «Sannitica», il secondo sulla provinciale 79 San Salvatore Telesino - Telese Terme - Cerreto Sannita». Ad annunciarlo, in una nota, il presidente della Provincia Nino Lombardi, sottolineando come questi due interventi, da 200mila euro, assistiti da mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, rientrino nel contesto di un accordo quadro finalizzato a garantire la sicurezza del transito veicolare e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale. Gli interventi sulla Sp 87 e sulla Sp 79 , ha sottolineato lo stesso Lombardi, consentiranno la «messa in

sicurezza di tratti di arterie stradali della rete provinciale colleganti Comuni della valle Telesina interessati da intensi volumi di traffico sia alla luce dei flussi turistici che interessano l'intera area e sia perla presenza di rilevanti attività produttive e artigianali. «Inoltre - continua - le opere garantiranno anche migliori condizioni di accesso per le strade comunali che afferiscono alla rete provinciale e che negli ultimi mesi hanno registrato purtroppo alcuni incidenti stradali di grave entità: di particolare rilievo, a tale riguardo, il programma previsto per l'incrocio pericoloso tra Amorosi e Telese Terme, presso il quale è prevista una nuova canalizzazione».

Nel ribadire l'impegno del settore Infrastrutture dell'ente per la sicurezza dei trasporti, il numero uno della Rocca ha anche affermato che «nei prossimi giorni saranno avviati ulteriori interventi di ristrutturazione e riadattamento funzionale del patrimonio viario per tutta provincia sannita».