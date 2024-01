Disco verde al centro polifunzionale che accoglierà persone disabili

Inaugurato a San Lorenzo Maggiore il Centro Polifunzionale per persone diversamente abili, un servizio che sarà gestito dalla cooperativa sociale di comunità iCare per conto e in collaborazione con l’Ambito Sociale B04. Il Centro, di carattere diurno, come detto accoglierà persone adulte con diverse abilità, autonome e semiautonome, e starà aperto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.

La struttura che ospita il centro è messa a disposizione dal Comune di San Lorenzo Maggiore.

Le attività di animazione e socializzazione del Centro Polifunzionale, realizzate da figure professionali specializzate, sono pianificate in base alle esigenze e agli interessi degli utenti e sono finalizzate al mantenimento delle abilità cognitive, relazionali e sociali e al potenziamento delle stesse, ad un supporto pedagogico e psicologico, nonché educativo per le famiglie, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, recuperare e sviluppare l’autonomia personale e sociale e, inoltre, sostenere le famiglie nel compito educativo-formativo.

«Un altro piccolo tassello – afferma il presidente di iCare don Matteo Prodi – per generare e accompagnare processi di bene, tramite un servizio messo a disposizione del nostro territorio. Processi innescati per disegnare soluzioni, in risposta ai bisogni e alle necessità delle nostre comunità e di coloro che le abitano».