Benevento, fondo per l'inclusione delle persone con disabilità «Innova sociale», ok agli avvisi

L'assessora alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse regionali del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (Innova Sociale). «Si tratta di misure di altissima valenza socio-educativa per persone con disabilità. Una rivolta agli adulti per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro, attraverso un qualificante percorso di acquisizione funzionale di competenze e di empowerment in un settore cruciale dell'economia come l'agricoltura; l'altra, rivolta a minori, guarda allo sport e al suo impareggiabile potenziale di promozione dell'individuo come singolo e in gruppo», spiega la stessa Coppola. Come riportato in una nota, in particolare un avviso - consultabile integralmente sul portale istituzionale dell'ente - è rivolto alle persone con disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito B1 (Benevento, ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) per favorirne l'inserimento in attività lavorative della filiera agroalimentare (viticoltura e olivicoltura). Indetta, pertanto, l'individuazione di 10 utenti, di età compresa tra 18 e 35 anni, da impiegare in percorsi di formazione e tirocini formativi presso aziende associate individuate dall'Ambito B1. La durata del tirocinio è semestrale, con indennità di partecipazione lorda mensile pari a 500 euro, sulla base delle attività svolte. Questi i criteri previsti per la selezione: anagrafico, nucleo familiare, disoccupazione/inoccupazione, economico. La domanda va inoltrata entro le 12 del 29 gennaio 2024 al seguente indirizzo mail: pszambito1@pec.comunebn.it .

Inoltre, con un distinto avviso, parte anche l'iter (sempre nell'ambito di Innova Sociale) per la selezione di 8 minori con disabilità per progetti di inclusione sportiva.

Quest'ultimo progetto è rivolto ai minori con diagnosi di Adhd (deficit d'attenzione, comportamento oppositivo-provocatorio e iperattività) e a quelli affetti da sindrome di Down, residenti nei cinque comuni dell'Ambito B1, di età compresa tra 8 e 12 anni e con Isee non superiore a 25mila euro. Ai minori sarà garantito un percorso di carattere ludico-sportivo, incentrato sull'equitazione. Gli interessati devono far pervenire le istanze entro le 12 del 29 gennaio all'indirizzo mail pszambito1@pec.comunebn.it .