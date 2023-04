Il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi insieme con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberti Giannini saranno a Casal di Principe martedì 18, alle 15,30, per inaugurare il nuovo Commissariato distaccato della Polizia di Stato, operativo già a partire dallo scorso 3 aprile. Una visita già annunciata che ha avuto conferma ufficiale nella giornata di ieri. «Siamo davvero fieri ed orgogliosi di ricevere la visita del ministro Piantedosi - commenta il sindaco Renato Natale - Tutto questo è un altro forte segnale della presenza dello Stato nel nostro territorio. Dopo tanti anni di attesa oggi finalmente, in piena sinergia con le altre Forze dell'ordine già presenti sul territorio ed in stretta collaborazione con le istituzioni, possiamo offrire al territorio un nuovo punto di riferimento per tutta la cittadinanza che andrà ad alleggerire la pressione e il carico di lavoro del commissariato di Aversa. Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno di tanti, di tutti i prefetti, viceprefetti, questori e vicequestori che si sono succeduti in questi ultimi sette anni fino ad oggi».

In un bene confiscato alla camorra dunque, su corso Umberto I, il nuovo presidio opererà nei territori dei comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Villa di Briano e San Marcellino, diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato Gennaro Corrado. L'impegno del nuovo presidio della Polizia di Stato si concentrerà sulla prevenzione e sulla repressione dei reati. «Il cerimoniale del ministro - precisa il primo cittadino - sta organizzando ogni cosa, compresi ovviamente gli inviti di coloro che parteciperanno all'evento. Da parte nostra ci stiamo attivando in tutto ciò che è di nostra competenza affinché tutto sia al massimo ospitale oltre che funzionale, tutto appropriato e all'altezza del Ministro. Speriamo solo che il tempo sia clemente. Siamo a disposizione per qualsiasi cosa e con me anche gli altri sindaci si stanno attivando mettendo in campo tutto quello che è in loro potere affinché tutto proceda nel miglior modo possibile». A distanza di un mese dalla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Casal di Principe si ritrova ad ospitare un'altra importante figura istituzionale, quasi a voler riaffermare la volontà di sottoscrivere con forza il cambiamento che il popolo casalese ha iniziato, ormai da diversi anni, a portare avanti. In Commissariato sono immediatamente iniziati i preparativi per cercare di accogliere nel miglior modo possibile il Ministro degli Interni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata nel rispetto del protocollo e si attenderà il giorno 18 per fare il primo bilancio della situazione.