Allarme sicurezza nell'Agro Aversano. La tentata rapina, con esplosione di colpi di pistola, ai danni dell'ufficio postale di via Santagata a Villa di Briano, avvenuta martedì, è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di reati che, seppure di piccola entità, hanno creato un clima di paura tra i cittadini. Da Aversa a Villa Literno, da Teverola e a Orta di Atella, i residenti nei diciannove comuni dell'Agro Aversano si sentono accerchiati e gli eventi delittuosi che si registrano quotidianamente sono lì a confermare questo sentimento diffuso tra la popolazione. Sempre più frequenti i furti o danneggiamenti di auto, i colpi in appartamenti, le rapine. A volte non si procede nemmeno a denunciare quanto subito. Insomma, si convive con i reati come se fossero delle fatalità, degli eventi naturali che devono accadere.L'ultimo episodio eclatante nella mattinata di martedì, due persone, con il volto travisato da scaldacollo, hanno atteso il direttore dell'ufficio postale di Villa di Briano all'orario di apertura, poco prima delle 8, costringendolo, insieme a un altro impiegato, pistola in pugno, a farli entrare nei locali di via Santagata. Una volta dentro i malviventi hanno dovuto fare i conti con l'apertura a tempo della cassaforte che non consentiva di mettere a segno il colpo. Una circostanza che li ha innervositi tanto da esplodere alcuni colpi di pistola a terra verso i due dipendenti. Intanto, sul posto era arrivata una terza impiegata che, nell'entrare, si è subito accorta che qualcosa non andava in ufficio allontanandosi di corsa verso l'auto della persona che l'aveva accompagnata a lavoro. Il terzo complice, che attendeva a bordo di una Ford Fiesta, credendo fossero degli appartenenti alle forze dell'ordine, ha esploso contro la portiera dell'auto un altro colpo di pistola. I tre poi sono fuggiti a bordo della Ford risultata rubata, sabato scorso, a Giugliano.

Preoccupazione tra le fasce tricolori. «Il problema principale - dice il sindaco di Villa di Briano - Luigi Della Corte è soprattutto quello noto della carenza di organico tra le forze dell'ordine, soprattutto tra gli agenti di polizia locale. Basti pensare che noi abbiamo solo due agenti e ci siamo ripromessi di espletare un concorso per assumere qualche altro agente nel corso del mio mandato. I carabinieri della stazione di Frignano, nella loro esiguità, devono tenere sotto controllo un territorio vasto costituito da Frignano e Villa di Briano. Se a questo si aggiunge che siamo in una zona particolare per la presenza della criminalità organizzata, l'allarme sicurezza è più che giustificato».

A sottolineare la carenza di personale delle forze dell'ordine anche Alfonso Golia, sindaco di Aversa, dove l'allarme sicurezza si è trasferito anche sui social con i racconti delle vittime. «Ho più volte - dice - evidenziato questa necessità alle autorità preposte. Insieme agli altri colleghi dei comuni ricompresi nel circondario del tribunale di Napoli Nord, abbiamo rivolto la richiesta di maggiori forze di polizia al ministro degli Interni Matteo Piantedosi in occasione della sua visita a Casapesenna».



In sintonia il sindaco di Casapesenna Marcello De Rosa: «Con la riapertura del commissariato di Casal di Principe la situazione dovrebbe migliorare. La presenza di un altro presidio di legalità rafforza la sicurezza sul territorio. In ogni caso, bisogna avere controlli frequenti per gli obiettivi sensibili quali, appunto, gli uffici postali». Uffici postali che in pochissimi mesi, nell'Agro Aversano, sono stati presi di mira a San Cipriano, Villa Literno, Cesa, Succivo e Aversa, spesso con violenze contro i dipendenti come hanno denunciato ieri i sindacati in una nota.