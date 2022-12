San Giuseppe Vesuviano: minacciato dal rapinatore, chiama il 113

San Giuseppe Vesuviano, è qui che i poliziotti sono intervenuti non appena hanno ricevuto la segnalazione di una rapina. A contattarli la vittima che aveva sorpreso il malvivente vicino alla sua auto: minacciato con un cacciavite, il balordo lo aveva aggredito per poi darsi alla fuga. Inutilmente. Rintracciato nella sua abitazione in via Santa Maria la Scala, il 25enne è stato denunciato.