San Giuseppe Vesuviano, ricordato padre Ceschelli ucciso dai nazisti nel 1943

Si è svolta presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano una cerimonia commemorativa, per ricordare il coraggio di un grande uomo, padre Gino Ceschelli in occasione dell’80° anniversario dalla sua tragica scomparsa. Una iniziativa molto sentita, nel corso della quale sono intervenute Autorità civili e militari, la dirigente scolastica professoressa Tiziana Faiella, i docenti e gli alunni dell'Istituto Comprensivo "3° Ceschelli", la pronipote di don Gino Elena Ceschelli e lo scrittore e giornalista Tonino Scala.

La serata, ricca di momenti emozionanti, è stata focalizzata nel riportare alla memoria giorni tristi vissuti nel nostro Paese all'indomani dell'armistizio firmato a Cassabile in Sicilia.

E fu proprio in quei giorni che, l'allora parroco giuseppino Gino Ceschelli, si distinse per coraggio e altruismo in difesa sempre dei più deboli.

Don Gino, infatti, non abbandonò mai i suoi fedeli e proprio per difendere loro fu barbaramente ucciso dai nazisti il 23 settembre 1943. Di lui, la comunità di San Giuseppe Vesuviano conserva un ricordo indelebile che ha inteso commemorare in occasione dell’80° dalla sua tragica scomparsa.

Tutti i presenti, dopo la Santa Messa, hanno ascoltato con grande trasporto emotivo la testimonianza di Elena Ceschelli e il reading dello scrittore Tonino Scala che, accompagnato dalle note del grande Lucio Dalla, ha raccontato gli ultimi istanti del parroco. A seguire si sono esibiti gli alunni dell'Istituto Comprensivo "3° Ceschelli" di San Giuseppe Vesuviano che, on brani musicali ed un breve stralcio biografico sul protagonista della serata, hanno contribuito a sottolineare non bisogna mai dimenticare ciò che è stato Don Gino e i valori di solidarietà, accoglienza ed altruismo che lui incarnava.

La professoressa Tiziana Faiella, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Ceschelli, ha spiegato come nel suo istituto ogni giorno viene profuso il massimo sforzo affinché docenti ed alunni possano vivere il contesto scolastico nel rispetto dei valori trasmessi da Don Gino, ovvero: inclusione, accettazione del diverso, solidarietà e rispetto del prossimo.