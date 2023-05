Sant'Anastasia, bambina ferita: anche il 19enne resta in carcere

Il gip del tribunale di Nola Daniela Critelli ha convalidato il fermo emesso nei confronti del diciannovenne Emanuele Civita, con l'accusa di avere preso parte alla sparatoria di martedì sera, a Sant'Anastasia, in cui sono state ferite tre persone, tra cui una bimba di 10 anni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il ragazzo (difeso dagli avvocati Fabio Marfella e Antonio Abete) che quindi resta nel penitenziario di Secondigliano.

Il gip ha ritenuto inoltre sussistenti le aggravanti della modalità mafiose e della premeditazione, contestate dalla Dda per i reati di tentato omicidio e detenzione e uso di armi da fuoco. La medesima convalida, con le stessi accuse, è avvenuta ieri per il 17enne fermato dopo la sparatoria.