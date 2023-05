Bambina ferita a Sant'Anastasia, Assunta è stata estubata: «Ora respira da sola»

È stata estubata la piccola Assunta, 10 anni, ferita nella sparatoria di Sant'Anastasia. Le sue condizioni cliniche migliorano e la piccola, sottoposta a un delicato intervento chirurgico per estrarre la pallottola che si era conficcata in testa, ora respira autonomamente. I medici restano prudenti ma si respira finalmente un cauto ottimismo.

Assunta come Noemi dunque, due bambine colpite da innocenti e vive per miracolo. Nel caso di Assunta, infatti, il proiettile si era conficcato in un piccolo anfratto, dell’osso sfenoide del cranio, e per fortuna non ha incontrato strutture vitali.