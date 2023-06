Caivano: ventitreenne gambizzato, indagano i carabinieri

I colpi d’arma da fuoco, la paura e la corsa in ospedale. Sono questi gli elementi divenuti protagonisti in via Atellana a Caivano. Sembrava tutto tranquillo, poi gli spari hanno richiamato l’attenzione dei residenti. Un 23enne è stato ferito alla gamba e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Visitato e medicato, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

L’attività investigativa è seguita dai carabinieri che stanno lavorando a pieno ritmo per arrivare al responsabile in tempi contenuti. I motivi alla base dell’accaduto non sono ancora chiari.