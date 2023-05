Bimba e famiglia feriti a Sant'Anastasia durante stesa, fermato un 19enne

Ha 19 anni e si chiama Emanuele Civita. E' il primo soggetto fermato dai pm di Napoli, al termine delle indagini dei pm della Dda. E' ritenuto responsabili della stesa che ha causato il ferimento della piccola di 10 anni, ma anche dei suoi genitori, nella tarda serata di mercoledì 23 maggio a Santa Anastasia.

Originario di Somma Vesuviana, mercoledì sera ha esploso almeno dieci colpi nei pressi di una gelateria, per altro affollata da bambini in compagnia delle rispettive famiglie. Indagini condotte dai carabinieri di Castello di Cisterna, c'è una svolta decisiva nel corso dell'inchiesta su quanto accaduto in via Cattaneo a Santa Anastasia: un fermato, accusa di tentato omicidio, decisive le immagini delle telecamere che hanno dato la stura alle indagini coordinate dal pm anticamorra Serio, dalla procuratrice di Napoli Rosa Volpe.

Emanuele Civita ha precedenti per reati in ambito di armi e droga, ed è figlio di un presunto affiliato al clan D'Avino, radicato in zona Somma Vesuviana.

Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un minorenne, al centro delle indagini del pm minorile La Ragione (a sua volta coordinato dalla procuratrice dei Colli Aminei Maria De Luzenberger). Chiara la ricostruzione operata fino a questo momento: nella tarda serata di mercoledì, in piazza Cattaneo, alcuni ragazzi sono stati allontanati da una gelateria, perché importunavano clienti e gestori. Immediata la reazione.

Violenta, animalesca, da vigliacchi. Almeno due soggetti del gruppetto di facinorosi sono così tornati sul posto armati (probabilmente spalleggiati da altri complici) e hanno esploso colpi a raffica. Uno dei due impugnava una mitraglietta da guerra.

Si indaga ora sulla contiguità tra i presunti responsabili e i clan radicati tra Somma, Pollena e Sant'Anastasia. Stando alla prima ricostruzione, prima di esplodere i colpi, i malviventi hanno ostentato l'arma tra la folla, in una sorta di carosello in sella alle moto, per mostrare il proprio predominio sul territorio. Emanuele Civita avrà modo di dimostrare la propria versione e rispondere alle accuse che gli sono state mosse.