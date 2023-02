Scarsa manutenzione delle scuole a Caivano, parte la raccolta firme dei genitori

Parte a Caivano la raccolta firme per la petizione: La Scuola si(cura) . Dopo le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, le famiglie si sono unite ai gruppi dell’opposizione. Questa mattina, corso Umberto è stato teatro della prima tappa perché nelle prossime settimane sarà nuovamente allestito il gazebo nelle piazze e, in contemporanea, proseguirà la raccolta firma anche negli edifici scolastici.

I gruppi Caivano Conta, Caivano oltre, Caivano per tutti, La svolta e Udc sono intenzionati a raggiungere grandi numeri in modo da poter protocollare il prima possibile il documento: «L'istruzione rappresenta la chiave e la possibilità per conoscere e costruire una propria idea di mondo e di futuro. È lo strumento più valido per combattere povertà, emarginazione e criminalità. È un diritto fondamentale per gli alunni poter frequentare strutture adeguate, come è un diritto per tutti i genitori avere la serenità di lasciare i propri figli in un luogo sicuro . A tal proposito, ad Aprile 2021, come gruppi d'opposizione, abbiamo sottoposto al consiglio comunale la proposta di implementazione di una "Carta di identità elettronica degli edifici pubblici" con priorità agli edifici scolastici, votata all'unanimità dal Consiglio stesso. Sono trascorsi due anni da quel voto, ma nulla è cambiato sul tema manutenzione ordinaria straordinaria ed in generale sulla gestione dell'edilizia scolastica».