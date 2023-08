Stupro al parco Verde di Caivano, lettera alla premier Meloni: «Venga nell'inferno»

Una lettera indirizzata a Giorgia Meloni per chiedere una legge ad hoc in grado di proteggere vittime e famiglie di violenze, pedofolia e prostituzione e - insieme - un appello accorato «a portarci via dall'inferno». Da un lato Angelo Pisani, dall'altro la mamma di una delle due bambine vittime degli stupri a Caivano che l'avvocato napoletano, già legale della piccola Fortuna esperto nella tutela dei diritti dei minori, difende dal giorno in cui le famiglie hanno deciso di denunciare le violenze subite dalle ragazzine.

«La aspettiamo per farle vedere gli orrori e il degrado di queste periferie - scrive Pisani alla Meloni - qui non c'è solo criminalità, droga e camorra, spesso alibi della politica nel non risolvere i problemi, ma pedofilia, violenza e prostituzione».

Poi la richiesta di interventi mirati, normative ad hoc e fondi per andare al cuore dei problemi: «Perché i pentiti di mafia hanno la possibilità di tornare a vivere in una condizione di protezione insieme con le loro famiglie e le vittime non criminali, come le due bambine abusate, no.

Perché a loro viene negata la possibilità di una nuova vita con i loro affetti lontano dagli aguzzini. È giusto strapparle alle famiglie, e aggiungere dolore su dolore, anche se cautelativamente è necessario? Hanno diritto a un altra vita? E ancora: quando tra qualche tempo saranno restituite ai loro genitori queste bambine torneranno a vivere là dove sono state violentate correndo gravi rischi, questo non è giusto, non è possibile». La lettera dell'avvocato Pisani è accompagnata dall'appello della mamma di una delle due adolescenti: «Presidente, siamo nelle sue mani: ci porti via da questo inferno».