Bradisismo, terremoto a Pozzuoli oggi, il sindaco Manzoni rassicura la popolazione: «Il fenomeno non è in evoluzione»

«Comprendo perfettamente lo spavento e lo stato di preoccupazione ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Il bradisismo accompagna le nostre giornate da sempre, a volte ci lascia più tranquilli, a volte meno. Dopo due mesi di relativa quiete, negli ultimi venti giorni si registra un'intensificazione degli eventi ma lo sciame di stanotte e le scosse di questa mattina rientrano nella normale attività di questa fase sismica, e non ci sono elementi che fanno pensare a significative evoluzioni del fenomeno. Chiedo a tutti di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione»: così Gigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli, ha voluto rassicurare i propri concittadini sull’evolversi dello sciame sismico in atto dalla scorsa notte nella zona dei Campi flegrei.

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’amministrazione i seguenti aggiornamenti relativi allo sciame sismico in corso a partire dalle ore 01.57: alle ore 6 il comunicato di aggiornamento pervenuto riporta in via preliminare 35 terremoti con magnitudo massima Md=2.5.

Hanno fatto seguito ulteriori due comunicazioni di evento: il primo, localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli si è prodotto alle ore 06:09, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 3.1.

Il secondo anch’esso localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli si è prodotto alle ore 06:18, alla profondità di 2.4 km con magnitudo 3.3. Il Comune di Pozzuoli fa sapere che per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale operativa Polizia municipale: 081/8551891; Protezione civile: 081/18894400.

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione comunale insieme alla Protezione civile del comune di Pozzuoli ha subito preso contatti con l’Osservatorio Vesuviano e segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto.