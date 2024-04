Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1 alle 20.18

Ancora una sequenza di terremoti, si sono verificati in serata, nei Campi Flegrei.

A partire dalle ore 20:18, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una serie di accadimenti sismici.

L'evento maggiore, alle ore 20:18 ha raggiunto magnitudo 2.1.

Il sisma, con epicentro preliminare localizzato a Pozzuoli, in via Cupa Cigliano, si è prodotto alla profondità di 2.69 chilometri ed è stato avvertito a Pozzuoli, via Campana, Agnano e lungo la fascia costiera.

Attimi di tremore accompagnati da un boato, come segnalano, preoccupati, alcuni residenti sui social.

Il terremoto, segue lo sciame sismico iniziato alle ore 13.59 e costituito in via preliminare da 6 terremoti, di cui il maggiore ha raggiunto magnitudo 2.5 con epicentro localizzato nel golfo di Pozzuoli, al largo di Bacoli.