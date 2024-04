Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, due scosse avvertite in tutta la città

Due forti scosse di terremoto di magnitudo 3.7 alle 9.44 e di 3.1 alle 9.46 sono state avvertite a Napoli e nell'area flegrea questa mattina.

Le scosse hanno spaventato la popolazione, specialmente nell'area dei Campi Flegrei, dove dovrebbe essere registrato l'epicentro. Da giorni ormai la zona flegrea è tornata a tremare con un lungo sciame sismico che sta accompagnando le cronache quotidiane.

Uno sciame sismico è in corso nella zona flegrea, con scosse avvertite anche in diversi quartieri. Intorno alle 9.45 due terremoti, verificatisi a distanza di un paio di minuti, sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione, non solo nelle aree del bradisismo ma anche in quartieri napoletani come Chiaia e la zona ospedaliera. Alle scosse ne sono seguite altre di assestamento.

Dalle prime notizie, l'epicentro del sisma, sarebbe localizzato a Pozzuoli e nei pressi della Solfatara. Sono in corso di accertamento da parte della protezione civile per eventuali danni a cose o persone.