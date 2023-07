«Forte scossa di terremoto in arrivo a Pozzuoli», bufera social dopo il falso allarme

Alla paura dei terremoti nei Campi Flegrei si aggiunge lo squallore degli sciacalli mediatici. A raccontare un episodio accaduto ieri, all'indomani dell'ennesimo evento sismico che ha colpito i Campi Flegrei, è stata una residente allarmata da una strana telefonata sulla pagina Facebook “Sei di Pozzuoli se...”.

Un falso impiegato comunale l'avrebbe avvertita di «preparare le valigie e scappare», perché ci sarebbero state «forti scosse di terremoto in zona».

L'utente, allarmata anche per la presenza di un disabile in casa, tuttavia, non ha dato credito alla telefonata, promettendosi di denunciare l'accaduto alle autorità.