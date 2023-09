Terrore ad Acerra, esplosi 11 colpi di pistola

Colpi d’arma da fuoco ad Acerra.

Sembrava un mercoledì sera come tanti altri in via Paisiello, poi è calato il terrore. Prima gli spari, poi le sirene delle volanti.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un uomo, in sella a uno scooter, ha attraversato la zona a volto scoperto esplodendo ben undici colpi d’arma da fuoco. Si è poi dato alla fuga facendo perdere le sue tracce.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato locale, che hanno rinvenuto i bossoli e attivato immediatamente le indagini. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti.