Messina Denaro, la diocesi di Acerra prende le distanze del parroco della messa in suffragio del boss

Il vescovo Antonio Di Donna e la diocesi di Acerra prendono le distanze dall’incresciosa e autonoma iniziativa della Parrocchia Maria Annunziata di Licignano in Casalnuovo di Napoli. Nella mattinata di oggi il parroco don Tommaso Izzo aveva annunciato sui Social, di voler celebrare una messa in suffragio di Matteo Messina Denaro.

Nonostante il ripensamento del parroco, resta la gravità dell’episodio in una diocesi, quella di Acerra, da sempre in prima linea con i suoi pastori nella lotta alla criminalità mafiosa. Un fatto che sprona ed esorta a serrare ancora di più le fila tra clero e laici nell’educazione alla giustizia, perché nessun cedimento, ieri come oggi, venga tollerato su questo fronte.