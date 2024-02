Sale su uno sgabello, si sporge troppo mentre stende i panni, perde l'equilibrio e cade dal balcone. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri a Torre Annunziata. Una ragazza di 15 anni è rimasta ferita alla testa e a una gamba dopo un volo da circa cinque metri d'altezza, da un appartamento al primo piano di un palazzo del centro cittadino oplontino. L'incidente è avvenuto in uno degli edifici via De Simone, ad angolo con il corso Vittorio Emanuele, a due passi dalla basilica della Madonna della Neve, cuore del quadrilatero delle carceri, il rione con la più alta presenza di pregiudicati per camorra della città. Subito soccorsa, la ragazza è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata visitata e sottoposta a tutti i controlli medici del caso. Anche se la prognosi non è stata ancora sciolta, i medici hanno escluso sin da subito che fosse in pericolo di vita ed hanno riscontrato una ferita alla testa ed una alla gamba. Sotto choc per il grosso spavento ma sempre cosciente, la ragazza sta bene, nonostante la brutta caduta.

Subito ascoltata, ha raccontato di aver avuto un improvviso giramento di testa e di essere caduta mentre stendeva i panni. Si sarebbe sporta eccessivamente mettendosi in piedi su uno sgabello per raggiungere i fili più lontani, ma fortunatamente le è andata bene. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, coordinati dalla Procura oplontina. I sigilli sono stati apposti all'area sottostante al balcone, in vista di eventuali rilievi che potrebbero essere ordinati dal magistrato di turno. Ascoltati alcuni testimoni e la stessa ragazza, è emerso che si è trattato di un pericoloso incidente domestico, che poteva finire in malo modo. La ragazza è stata trattenuta in osservazione in ospedale per ulteriori esami ed accertamenti, anche per escludere eventuali problemi dovuti al trauma cranico riportato nella caduta. La 15enne ha battuto violentemente la fronte sul marciapiede sottostante, riportando la ferita. «Abbiamo sentito le urla della ragazza, all'inizio non avevamo capito cosa fosse successo» racconta una donna nei pressi di un negozio. A soccorrere la ragazza è stato un passante, prima che si precipitassero per strada i familiari della 15enne. Dopo i dubbi dei primi istanti, è stata esclusa l'ipotesi di un gesto di autolesionismo: la presenza dello sgabello sul balcone sarebbe servito solo per stendere i panni con maggiore facilità. Tuttavia, vista l'insolita dinamica dell'incidente, in un primo momento i carabinieri hanno voluto capire anche se la ragazza potesse essere stata spinta da qualcuno, ma tutte queste ipotesi sono state scartate, fortunatamente, nel giro di poche ore. Passato lo spavento iniziale, in zona, come spesso accade per questi episodi che hanno un lieto fine, è iniziata la corsa al lotto per giocare il terno sull'incredibile episodio avvenuto ieri pomeriggio. Scelti i numeri classici della Smorfia napoletana: il 2 per la ragazzina, il 56 per la caduta e il classico 90 per la paura.