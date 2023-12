Hermitage di Capodimonte, Maugeri rileva la gestione della struttura

Con l'arrivo del nuovo anno, tira aria di cambiamento e innovazione all'Hermitage di Capodimonte di Napoli, istituto di diagnosi e cura accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e riconosciuto sul territorio per l’eccellenza nell’ambito della riabilitazione intensiva neurologica, psichiatrica, cardiorespiratoria, ortopedica e geriatrica.

Il 21 dicembre 2023, infatti, è stato siglato l’accordo che formalizza il subentro di ICS Maugeri S.p.A., Gruppo leader in Italia nell’ambito della medicina riabilitativa e cure specialistiche correlate, come società benefit nella gestione del centro.

Il Gruppo Maugeri S.p.A.

rileverà le quote di una Newco appositamente costituita da Hermitage Capodimonte S.r.l., nella quale verranno conferite le attività sanitarie a seguito del trasferimento delle relative autorizzazioni e accreditamenti sanitari da parte delle Istituzioni competenti.

Questa importante acquisizione, la prima dopo 15 anni, si inserisce nel piano strategico di rilancio e crescita di ICS Maugeri.

«Siamo entusiasti dell’acquisizione di Hermitage a Napoli, dopo diversi anni ICS Maugeri rinnova l’orizzonte di sviluppo strategico che conferma nelle regioni del Sud Italia un ambiente istituzionale e professionale di grande pregio, con cui accrescere ulteriormente quanto già presente nella medicina riabilitativa ad alta complessità – dichiara Luca Damiani, Presidente di ICS Maugeri S.p.A. SB – Vogliamo, insieme al territorio, investire nelle attività specialistiche di cura e prevenzione, grazie al nostro know-how in ambito salute e ricerca scientifica. Siamo convinti che l’ingresso di questa storica struttura in Maugeri, e perciò in quella che oggi è considerata a tutti gli effetti una piattaforma sanitaria nazionale di rilievo, sarà un ulteriore impulso al miglioramento complessivo dei servizi rivolti ai residenti della regione Campania, per preservare l’offerta di salute ed evitare la migrazione sanitaria, e allo stesso tempo attrarre pazienti dalle regioni limitrofe».

«Hermitage Capodimonte proseguirà con gli Istituti Maugeri l’opera da me svolta in anni difficili per dotare Napoli di una struttura riabilitativa multidisciplinare, oggi con un nuovo accesso tramite il ponte costruito sul Vallone San Rocco, in località Bellaria».

Conferma il prof. Vincenzo Bonavita Presidente di Hermitage Capodimonte S.p.A.

L’offerta di servizi sanitari sarà oggetto di un piano di investimenti volti ad ampliare la varietà e incrementare la qualità dell’erogazione.

«Questa nuova realtà ci permetterà di ampliare sia l’offerta che la capacità di erogazione con la qualità professionale che da sempre ci contraddistingue, così da soddisfare la domanda di salute dei cittadini campani».

Afferma Giuseppe Fraizzoli, Amministratore Delegato di ICS Maugeri S.p.A.

Il closing dell’operazione, e la contestuale gestione diretta, avverrà entro

, a conclusione del trasferimento delle necessarie autorizzazioni e accreditamento sanitarie in capo alla nuova società senza alterare, allo stato attuale, la situazione dei 220 dipendenti e collaboratori dell’Istituto campano.