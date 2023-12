Torre del Greco, Capodanno: vietati i brindisi in bicchieri di vetro

Un'ordinanza per vietare i brindisi nei bicchieri di vetro e imporre agli operatori commerciali di smaltire le bottiglie in vetro lasciate in strada in occasione dei festeggiamenti del 24 e del 31 dicembre.

È quella firmato a Torre del Greco dal sindaco Luigi Mennella. Il documento stabilisce che, come scrive il primo cittadino, su tutto il territorio comunale sia «vietata la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i dehors, tramite apparecchi di amplificazione e/o dal vivo», con la sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate.

Sarà soprattutto vietata «la somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchiere di vetro», mentre viene imposto «a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di incaricare specificamente proprio personale del capillare recupero di qualunque contenitore (bottiglie) in vetro lasciato nelle aree pubbliche antistanti l'esercizio».

Previste anche sanzioni, visto che nell'ordinanza viene specificamente ricordato che «l'inosservanza degli obblighi è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro».