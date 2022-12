Varcaturo, 38enne ferito con il calcio di pistola da automobilista con lampeggiante

Un uomo di 38 anni è stato ferito alla testa con il calcio di una pistola nella tarda serata di ieri a Varcaturo, località nel comune di Giugliano in Campania. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Varcaturo, intervenuti all'ospedale di Giugliano dove il 38enne è stato portato, l'episodio sarebbe avvenuto a via San Nullo.

L'uomo era a bordo della sua auto quando sarebbe stato affiancato da un'altra vettura con un lampeggiante simile a quello utilizzato dalle forze dell'ordine. Sconosciuti avrebbero aperto le portiere portandogli via la borsa sotto la minaccia di un'arma. Prima di fuggire lo avrebbero colpito la testa con il calcio della pistola e gli avrebbero poi bucato gli pneumatici. Sono in corso indagini per chiarire dinamica. Il 38enne ha riportato lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.