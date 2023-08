Vico Equense porta la salute in piazza: domenica 10 settembre visite gratuite per i cittadini

Giorno dopo giorno diventiamo sempre più consapevoli dell'importanza della prevenzione, la quale si impegna nell'adozione di interventi in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una patologia. Proprio nell'ambito della prevenzione, la città di Vico Equense invita i suoi cittadini ad avvalersi di visite gratuite per una giornata all'insegna della salute.

Domenica 10 settembre si terrà «l'Open day : La Salute in Piazza», giornata promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità, con Presidente Rossella Cavaliere, e patrocinata dal Comune di Vico Equense. Dalle ore 9:00 alle ore 18:00 tutti i cittadini residenti a Vico Equense potranno recarsi, dopo aver effettuato la prenotazione sul sito dedicato, in Piazza Siani, dove troveranno a loro completa disposizione, un'equipe di medici altamente specializzati, con a capo la dottoressa Serena Visconti, Dirigente medico Po dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Durante il corso della giornata saranno molteplici gli esami da poter effettuare come: Ecografia tiroidea con la dottoressa Valeria Marrone, visita cardiologica con la dottoressa Filomena Cinque, direttore medico uoc medicina interna dell'ospedale Cardarelli e consulenza nutrizionale con il dottore Salvatore Cuomo.

Tutta la cittadinanza della città di Vico Equense, grazie a questa giornata dedicata alla salute, coglie l'occasione per ricordare Adriano Gorgoni, personalità che aveva a cuore la sensibilizzazione verso la prevenzione. Tutti coloro che si avvarranno della professionalità dei medici presenti, potranno farlo in maniera completamente gratuita.