Napoli, Manfredi a piazza Mercato con «Smartbus», l'iniziativa sulla cybersecurity

Dopo aver toccato 14 città in 5 regioni, coinvolgendo oltre 4.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado e centinaia di altri cittadini, il primo tour italiano di SmartBus volge al termine nella tappa finale di Napoli.

Nel suo viaggio in l’Italia, SmartBus, iniziativa promossa da Huawei in collaborazione con Parole O_Stili, ha portato in giro da nord a sud un’aula interattiva mobile nella quale tutti potessero testare il proprio livello di conoscenza e maturare maggiore consapevolezza sulle minacce e le opportunità legate all’utilizzo di Internet e delle applicazioni.

L’evento di chiusura «SmartBus: Cybersicuri a Bordo» si terrà venerdì 12 maggio alle ore 10 presso la tensostruttura allestita in piazza del Mercato a Napoli, nella giornata conclusiva del tour.

Durante l'evento parteciperanno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Lucia Fortini, assessore alle alla Scuola, politiche sociali e politiche giovanili della regione Campania

Riccardo Iuzzollino, fondazione cultura&innovazione,Eduardo Perone, VP Business development, Huawei Europe, Rosy Russo presidente Parole O_Stili, Elena Marchetto, responsabile relazioni istituzionali, Fastweb.

L’evento sarà l’occasione per condividere i primi risultati del progetto, i momenti più emozionanti di ogni fermata e alcune anticipazioni sulla tappa extra di Trieste (26 e 27 maggio), dove lo SmartBus prenderà parte al Festival della comunicazione non ostile di Parole O_Stili.