L'ultimo sfregio ai tesori di Napoli: auto in bilico sui resti della villa di Nerone

Sabato 22 Dicembre 2018, 13:28

Una vecchia automobile in bilico su antiche rovine romane. È la triste istantanea visibile da via Orazio, al confine tra il comune di Bacoli e Pozzuoli.Nascosta dalla vegetazione, una vecchia Prinz di colore blu giace riversa, chissà da quanto, sul pendio della collina sovrastante, dove si conservano i ruderi di un complesso residenziale d’epoca romana attribuito a Nerone o Agrippina.A segnalare il caso, Nestore Antonio Sabatano, fotografo per passione che si è imbattuto nell’insolita scena.