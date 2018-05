Capri già soldout, in piazzetta «gara» tra mondanità e folclore

Domenica 20 Maggio 2018, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 13:47

CAPRI - Ancora sbarchi da record, oltre diecimila arrivi nella sola giornata di sabato, in una Capri dal clima quasi estivo e immersa in un'atmosfera gioiosa a causa della settimana velica che si è conclusa ieri sera in piazzetta. Soldout tutti gli alberghi dell'isola, dalle 5 stelle lusso ai b&b e case vacanza. Con l'arrivo dei regatanti che hanno partecipato alla Rolex Capri Sailing Week 2018 l'isola azzurra si è presentata in tutto il suo fascino. E quest'anno al circus sportivo fatto di oltre mille velisti, con ben 120 imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico, ai partecipanti alla gara si è aggiunto anche un flusso turistico d'eccellenza, habitué e vacanzieri che non vogliono mancare all'appuntamento di maggio e partecipare alle tante attività mondane che fanno da corollario alla settimana velica.«Nell'edizione di quest'anno - svela il presidente dello Yacht Club Capri Marino Lembo - hanno partecipato nomi importanti dell'aristocrazia e dell'industria. Nell'equipaggio di Sud, la barca a vela arrivata dall'Olanda, anche un membro della famiglia reale olandese, il principe Maurits Van Oranje-Nassau, e in gara anche un baronetto inglese, sir Peter Ogden, armatore della barca Jethou, dal nome dell'isola nel canale della Manica di cui è proprietario, e che conta solo tre abitanti».Fra tanti sportivi del mare, ne è comparso uno con i piedi ben piantati in terra: il capitano del Nappoli Marek Hamsik, protagonista venerdì sera di una toccata e fuga: due ore trascorse in un ristorante con alcuni amici, e inevitabili foto e selfie. Tanti gli eventi mondani legati alla settimana velica, a partire dal welcome cocktail agli armatori, organizzato dallo Yacht Club Capri sul Capri Rooftop dell'hotel Luna, con lo splendido scenario dei Faraglioni e di via Krupp e musica live in sottofondo. Per gli equipaggi e i regatanti invece lo Yacht Club ha scelto le banchine del porto turistico, nel villaggio delle regate. Agli eventi mondani dei circoli si è aggiunto il brindisi al tramonto organizzato dall'IMA sulle terrazze del Caesar Augustus, uno degli alberghi più esclusivi dell'isola. A fare gli onori di casa Andrew McIrvine, il segretario generale dell'IMA.Ma l'evento più atteso e mondano della settimana griffata Rolex è stato il grande dinner party di gala che si è tenuto negli spazi del parco del Grand Hotel Quisisana, ai bordi della piscina, dove, alle undici in punto è apparso Peppino Di Capri. Un testimonial d'eccezione per l'evento che con il suo repertorio, colonna sonora della vita di tanti ospiti, sia italiani che stranieri, forte di giocare.. in casa ha dato il via al suo concerto con «Malatia». Ieri sera alle 19 in punto protagonista è stata la piazzetta per la cerimonia di premiazione all'ombra dello storico campanile «vestito» con una vela. Prima della consegna dei premi saluti e ringraziamenti di rito a partire dal sindaco di Capri Gianni De Martino, poi il past president Massimo Massaccesi, Marino Lembo dello Yacht Club che nel ringraziare la Rolex ha regalato un artistico riccio caprese a Gianriccardo Marini, presidente della Rolex Italia, e un ramo di corallo a Stephan Muller, direttore generale.Poi tra vincitori, armatori, organizzatori e tanti turisti è entrata in scena la banda folkloristica Scialapopolo che ha coinvolto l'intera piazzetta con le sue tradizionali performance capresi. La nuova stagione turustica è cominciata, Capri è pronta.