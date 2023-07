Un sabato speciale per Giuseppe Di Costanzo e Gabriella Contino, sposi nella Chiesa di Santa Chiara a Napoli. Giuseppe, corazziere, e sua moglie hanno avuto l'onore del picchetto dei colleghi in alta uniforme. Poi il ricevimento in un hotel di corso Vittorio Emanuele.

Gli sposi Di Costanzo hanno anche ricevuto la benedizione di Papa Francesco attraverso l'elemosiniere apostolico.