Ischia: avvocato positivo al Covid, ​stop alle udienze in tribunale

Il contagio da covid di un avvocato ha determinato la sospensione delle udienze oggi al Tribunale di Ischia e la richiesta da parte della locale associazione forense di misure adeguate per limitare i rischi compresa l'eventuale chiusura del palazzo di giustizia isolano. A seguito della positività del legale che nei giorni scorsi aveva frequentato i locali del tribunale isolano e della conseguente sospensione delle udienze, il presidente della associazione degli avvocati ischitani Gianpaolo Buono ha scritto al presidente della Corte d'Appello, al Presidente ed al Coordinatore del Tribunale di Napoli ed a sindaco di Ischia chiedendo «misure incisive per la sicurezza e l'incolumità di tutti gli operatori non escludendo anche la chiusura temporanea del tribunale stesso che da lunedì sarebbe nuovamente operativo».

