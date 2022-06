Coworking: l'assessore Ferrante presente per il Focus Pnrr sport

L'Assessore allo sport, Emanuela Ferrante ha preso parte, a Roma, al tavolo di Coworking sul «focus Pnrr sport» tenuto dall'Anci, con la presenza del «Dipartimento per lo sport» per gli aggiornamenti sugli avvisi e dell'«istituto del Credito sportivo» per illustrare i nuovi finanziamenti a condizioni agevolate. «E' stato molto formativo poter condividere idee e fare il punto della situazione sullo stato delle riforme insieme ai colleghi, assessori allo sport, dei diversi Comuni italiani» ha osservato l'assessore Ferrante.

«Rendere questo incontro annuale un appuntamento fisso aiuterebbe a creare sicuramente un dialogo costante ed una visione unitaria del lavoro di inclusione sportiva da poter attuare».