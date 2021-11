Cultura flegrea è il nuovo portale di approfondimento culturale del parco e delle amministrazioni comunali flegree che si propone come strumento integrato per la fruizione culturale del territorio. Offre agli utenti una raccolta di tutte le informazioni su eventi e iniziative promosse dal parco e dalle amministrazioni comunali, realizzate in collaborazione con partner istituzionali, associazioni e operatori economici.

Il progetto varato con il ministero della cultura costituisce una guida aggiornata con un'ampia offerta di opportunità per conoscere, esplorare e condividere il ricco patrimonio storico, archeologico e naturalistico dei Campi Flegrei. Il progetto Cultura flegrea è stato creato come spazio digitale, dove oltre a ricercare esperienze, approfondimenti e curiosità sul territorio dei Campi Flegrei, sarà possibile restare aggiornati sulla programmazione ed attuazione di interventi di politica culturale intrapresi dalle amministrazioni coinvolte.

«Il nostro impegno è incrementare la conoscenza del patrimonio e favorire il suo godimento» ha detto Fabio Pagano, direttore parco archeologico Campi Flegrei. «Attraverso questo progetto di rete, risulta evidente la molteplicità di esperienze che è possibile vivere oggi nel territorio flegreo grazie al lavoro di numerosi soggetti, e si rafforza la nostra consapevolezza dell'importanza di costruire progetti e percorsi all'interno di una visione organica e condivisa».