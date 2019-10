Emergenza rifiuti a Napoli, lo scandalo della differenziata: spazzino mischia tutto, secco, umido e plastica

LEGGI ANCHE

Via, l’operaio dell’Asìa apre il contenitore dell’umido, poi ne prende il contenuto e lo mischia con gli altri rifiuti prima di caricare tutto sul camion: il video sta spopolando sul web. Si sente anche la voce del dipendente che, alla domanda di un cittadino, risponde: «Il mio capo mi ha detto di fare così perché non possiamo portare più niente ai capannoni di via delle Brecce».E il consigliere regionale deiche ha rilanciato sui social il video girato da un cittadino, sostiene: «Ci interroghiamo sulla veridicità delle parole dell’addetto Asìa. Qualora fossero vere sarebbe gravissimo. Significherebbe che le condotte virtuose dei cittadini che differenziano i rifiuti vengono vanificate già al momento del ritiro. Occorre chiarire al più presto quanto contenuto nel video». E infatti l’assessore all’Ambiente, Raffaele Del Giudice, è già intervenuto e spiega: «Ad Asìa ho chiesto di attuare tutti i controlli e prendere le decisioni conseguenti».Bisognerà adesso capire se i rifiuti sono stati mischiati perché nei contenitori c’erano già frazioni estranee, o perché, come sostiene l’operaio, dopo le proteste dei giorni scorsi l’umido non può essere scaricato in via Brin e quindi viene miscelato con l’indifferenziato. Certo è che anche il sindaco De Magistris si dice preoccupato per le difficoltà a smaltire la frazione umida, respinta spesso dagli impianti del Nord che la giudicano di cattiva qualità, e sottolinea: «A Napoli si continua a fare la differenziata ed è bene anche perché invece negli altri Comuni non la si sta più facendo, creando di conseguenza rallentamenti». E Del Giudice ribadisce: «I cittadini devono collaborare». Secondo il primo cittadino, però, la situazione è in rapido miglioramento e il sito ex Icm, nei giorni scorsi al centro delle proteste, sarà presto svuotato.L’amministratore di Asìa Francesco Iacotucci conferma: «Restano solo 150 tonnellate da raccogliere e sono quasi terminate anche le operazioni di svuotamento dell’ex Icm». Non sono bastati, quindi, i 5 giorni indicati dal ministro Costa, ma si è in anticipo sui 15 stabiliti nel documento sottoscritto dai comitati. Questi, però, sono tutt’altro che tranquilli perché lunedì c’è stato un altro sopralluogo dei carabinieri del Noe, di Arpac e Asl nei piazzali di via delle Brecce e sono state evidenziate criticità: arriveranno le prescrizioni. Intanto, è stato chiesto un incontro per oggi conper ribadire che l’impianto va chiuso al più presto. Sulla vicenda rifiuti è intervenuto anche De Luca: su Fb ha risposto ache aveva detto che «laè piena di rifiuti»: «Dice stupidaggini. La Campania è pulita. Tranne alcune criticità che si rilevano in questi giorni a Napoli e in qualche comune metropolitano, per le quali la Regione non c’entra». L’ultima novità dal fronte Asìa: ieri si è tenuta una riunione dell’azionista (il Comune) ed è stata ratificata la decisione di affidare l’azienda a un cdae non più a un amministratore unico.