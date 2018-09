Emergenza rifiuti a Torre del Greco, i cittadini diventano spazzini

Giovedì 13 Settembre 2018, 13:26

TORRE DEL GRECO - Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. È quello che devono aver pensato i residenti della Vesuviana, popoloso quartiere alle spalle del centro storico di Torre del Greco: ormai da tre mesi la città è alle prese con l'emergenza rifiuti, le isole ecologiche sono sepolte da spazzatura e il mancato diserbo ha trasformato le strade in vere foreste urbane. Così, stanchi di vivere tra scarafaggi, topi e insetti, gli abitanti del quartiere hanno pulito da soli: guidati dal presidente del comitato La Vesuviana, armati di scope e sacchetti, hanno rimosso la spazzatura che si era accumulata agli angoli dei marciapiedi e sfoltito la vegetazione in eccesso.«È assurdo che noi cittadini dobbiamo pagare la tassa sui rifiuti e pulire da soli il quartiere, ma non potevamo aspettare ancora - racconta Giuseppe Demino, presidente del comitato La Vesuviana - Abbiamo trovato tane di topi nei cassonetti di via Ignazio Sorrentino, siamo invasi dalle zanzare, la puzza dell'immondizia ci costringe a chiuderci nelle nostre case. Quanto ancora dobbiamo tollerare quest'emergenza. Le isole ecologiche sono discariche».