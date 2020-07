Estate 2020, quanto costa andare al mare: ecco la mappa da Posillipo a Bacoli, si parte da 15 euro

Distanziamento sociale e mascherine non fermano la voglia di sole e relax: da Posillipo a Castel Volturno le strutture balneari, nel rispetto delle norme anti-covid, sono pronte a offrire servizi esclusivi ai propri ospiti.

Cominciamo dalle Rocce Verdi. L'ingresso varia dai 15 euro nei giorni feriali ai 18 nei festivi; 5 euro un lettino in settimana, nel weekend 7 euro, un ombrellone costa invece 5 euro, l'anno scorso 3 euro. Sconti per bambini e per l'ingresso dopo le ore 14. Accesso con prenotazione. Orario di apertura: dalle 9 alle ore 18 e a seguire lounge bar e ristorante. Con una riduzione del numero di lettini pari ad un terzo rispetto alla scorsa stagione estiva come spiega il direttore Dario Liguori - è il Bagno Sirena, a ridosso del Palazzo Donn'Anna. Il lido è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 e, come riferito dal responsabile della struttura, rispetto alla scorsa stagione i prezzi sono saliti di un paio di euro: sconti dopo le ore 14. Un ingresso con lettino in pedana in settimana costa 15 euro a persona (come l'anno scorso) mentre nel weekend 18 euro. Nella pedana ristorante il lettino costa 12 euro. Un ingresso in spiaggia con due lettini e un ombrellone: 30 euro. Prenotazione obbligatoria. Nella baia di Palazzo Donn'Anna, dal 1840 c'è poi lo storico Bagno Elena. Qui è possibile trovare un'ampia spiaggia e un pontile solarium. Prenotazioni tramite il sito www.bagnoelena.it dove è riportato il listino dei prezzi: un lettino in spiaggia costa 15 euro, 20 euro sul pontile. Un ombrellone costa 10 euro e una cabina 15 euro.



In via Coroglio è partita la stagione estiva presso l'. Aperta dalle 9 alle 17 la struttura applica i seguenti prezzi: 10 euro in settimana per un lettino e utilizzo della piscina, 12 euro nel weekend mentre in area pool il costo varia tra 8 e 10 euro. In area prato e spiaggia: da 5 a 8 euro.A Bacoli. I costi variano dai 30 euro per due lettini e ombrellone in settimana ai 50 euro nel weekend per lo stesso servizio; lettone comfort per due persone a 50 euro in settimana o 100 euro nel fine settimana e la soluzione gazebo luxury che può ospitare tre persone con un costo che varia da 80 a 150 euro. llin via Spiaggia Romana, ha riaperto con nuovi allestimenti: postazioni deluxe con lettone king size, poltroncine e tavolo. I prezzi: lettino in spiaggia 15 euro dal lunedì al venerdì e 17 euro nei weekend; lettino lato piscina 20 euro dal lunedì al venerdì e 22 euro nei weekend; gazebo isola per 2 persone: 90 euro dal lunedì al venerdì e 130 euro nel weekend.

Sono posizionati a 8 metri di distanza laterale l'uno dall'altro gli ombrelloni del Lido Varca D'Oro, sul litorale domizio, stabilimento balneare con oltre 60 anni di attività. L'accesso alla spiaggia, che avviene tramite prenotazione, ha un costo che varia da 8 euro per un lettino nei giorni feriali ai 10 euro nel weekend mentre 2 lettoni con ombrellone in prima fila costano dai 45 ai 50euro. La zona piscina costa tra i 13 e i 15 euro per un lettino. Nessun aumento di prezzo per l'accesso con lettino in piscina e al lago (costo 10 euro) presso El Primero Club di Gigi Esposito, presso l'Ecoparco del Mediterraneo, dove ogni fine settimana ci sono eventi musicali live e ristorazione à la carte.

