Federico Fashion Style a Napoli, ecco il nuovo salone delle meraviglie: quanto costano taglio e messa in piega

Domenica 11 luglio il vulcanico Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style ha inaugurato il nuovo “salone delle meraviglie” nello store Coin di Napoli in via Scarlatti.

Il nuovo salone sarà al centro della quinta stagione de “Il Salone delle Meraviglie”, programma televisivo di successo, dedicato al mondo delle acconciature, in onda su Real Time dal 2019, prodotto da Pesci Combattenti, sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati di Discovery+ e a seguire su Real Time con venti nuove puntate.

A stupire sono i prezzi applicati nel nuovo “tempio della bellezza” della città partenopea.

Vera e propria icona televisiva, Federico Fashion Style è stato spesso al centro della polemica per i prezzi del suo salone, tanto che in molti si stanno chiedendo quanto possa costare una piega nel centro di Napoli.

Sul suo sito web i prezzi non sono poi così alti. Un semplice taglio donna costa 28 euro, che salgono a 48 euro se si sceglie di farsi acconciare da Federico in persona. Per shampoo e piega invece, soltanto 15 euro!