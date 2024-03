Hermès, lo store del lusso raddoppia e chiude per lavori di ristrutturazione

La boutique Hermès di via Filangieri chiude a partire dal prossimo 20 aprile. Il lussuoso brand francese non ha certo deciso di lasciare la piazza di Napoli, considerata molto importante per il flusso di turisti, ma lo store verrà ristrutturato ed ampliato. Lo spazio dunque raddoppia. I lavori non saranno brevi, dureranno almeno fino al prossimo mese di novembre. Salvo, ovviamente imprevisti.

La maison francese non contempla il concetto di temporary store. Imposssibile trasferirsi in un altro spazio per proseguire le vendite, perchè ogni negozio Hermès segue particolari canoni di arredamento. Le vendite proseguono, per quanto riguarda la Campania, nel negozio di Capri.