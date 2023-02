HospitalitySud: Napoli e Sorrento tra i primi 100 comuni in Italia per valore aggiunto determinato dal turismo

Torna con un nuovo appunamento la 4ª edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero, che avrà luogo presso la stazione marittima di Napoli.

La conferenza di apertura mercoledì 22 febbraio alle ore 10.30: dopo il saluto del fondatore di «HospitalitySud» Ugo Picarelli, il presidente dell’autorità portuale Andrea Annunziata, l’assessore al turismo del comune di Napoli Teresa Armato con i sindaci di «Capri» Marino Lembo, «Ischia» Vincenzo Ferrandino, «Pompei» Carmine Lo Sapio, «Sorrento» Massimo Coppola e i presidenti di «Federalberghi Napoli» Toto Naldi, di «Confesercenti Napoli» Vincenzo Schiavo, della «sezione turismo dell’unione industriali di Napoli» Gianna Mazzarella, con il presidente di «federalberghi Campania» Costanzo Iaccarino e il «delegato al turismo di confindustria Campania» Giancarlo Carriero.

Parteciperanno alla tavola rotonda «Napoli e la ricchezza dei comuni turistici», moderata dal direttore de Il Mattino Francesco de Core; interventi programmati da parte dei presidenti di federalberghi di Capri, Ischia e Procida, Campi Flegrei e le conclusioni dei lavori da parte dell’assessore al turismo della regione Campania Felice Casucci.

Antonio Preiti di «sociometrica» presenterà il ranking dei comuni della Campania secondo la creazione di valore aggiunto, confrontandolo con quello nazionale. Il dato sorprendente, della ricerca, vede tra le prime venti destinazioni turistiche per capacità di generare valore aggiunto solo due comuni meridionali, entrambi campani: Napoli 6°e Sorrento 17°.

Seguendo la dinamica reale dell’economia turistica in Italia, sarà possibile conoscere i comuni che apportano il maggior contributo alla ricchezza regionale e nazionale nel turismo, contribuendo a elevare il reddito sia complessivo che pro-capite nei singoli comuni e quanto sia molto più promettente, dal punto di vista economico generale, quando nella destinazione prevale la dimensione alberghiera piuttosto che quella delle case in affitto.

E dunque la misura del valore aggiunto è la dimostrazione di quanto ciascun comune contribuisca alla formazione della ricchezza turistica e di qui, in generale, alla ricchezza nazionale.

HospitalitySud 2023 presenta tre focus:

Design&Contract, in collaborazione con la fondazione dell’ordine degli architetti di Napoli e provincia e Adi l’associazione per il disegno industriale della Campania. Per incontrare gli architetti e gli espositori protagonisti nella realizzazione di progetti di interior design di qualità e innovazione, che contraddistinguono il made in Italy. Per conoscere il mondo del contract, per pianificare e realizzare sia progetti di nuova costruzione che ristrutturazioni.

Breakfast e non solo in collaborazione con l'associazione maîtres Italiani ristoranti e alberghi - Napoli Campania, l'associazione Italiana sommelier, l'associazione provinciale cuochi Napoli. La colazione, essendo il primo pasto della giornata: oggi la sfida è come promuoverla al meglio tra i clienti e come renderla quanto più redditizia.

Mixology in collaborazione con l'associazione Italiana barmen e sostenitori, Campania. Per approfondire le tendenze e le innovazioni dell’arte del bere, apprendendo il nuovo linguaggio del Mixologist. Per valorizzare la cultura del «bere meglio», con la presentazione delle materie prime e degli strumenti per cocktail memorabili.