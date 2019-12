Dubai sull'isola azzurra: Jumeirah Group prende in gestione l'hotel Capri Palace

Jumeirah Group, la compagnia alberghiera di lusso membro di Dubai Holding, ha annunciato oggi di essere stata nominata per operare e gestire il rinomato Capri Palace in Italia. Riaprendo come Capri Palace, Jumeirah nell'aprile 2020, questa bellissima proprietà italiana gode di una posizione idilliaca ad Anacapri; una delle parti più esclusive e incontaminate dell'isola.

L'hotel, fondato da Tonino Cacace, si erge in alto su una collina che domina il Golfo di Napoli e incarna pienamente la Dolce Vita italiana; con un autentico stile Caprese e un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli. Progettato nello stile di un palazzo napoletano del XVIII secolo, il Capri Palace ha attirato, da quando ha aperto le sue porte negli anni '60, personalità importanti ed appartenenti al mondo dell’arte e della cultura, affermandosi rapidamente come l'hotel più iconico dell'isola. Sotto la direzione di Jumeirah, la proprietà è destinata a continuare il proprio percorso di sviluppo con in programma importanti progetti.

L'arte e il design sono il cuore di questo hotel; le eleganti pareti bianche, soffitti ad arco, e le colonne creano un senso di serenità non appena gli ospiti oltrepassano l’ingresso dell’albergo. Gli interni luminosi e ariosi sono pieni di opere d'arte moderne e contemporanee con omaggio alle opere di Mirò, Magritte e Warhol. L’attenzione per l'arte contemporanea continua nella collezione del White museum, distribuita in tutto l'hotel, che racconta lo spirito di Anacapri e annovera all’interno anche pezzi di De Chirico, Keith Haring, Fabrizio Plessi e Arnaldo Pomodoro.

Gli interni raffinati e di gusto degli open spaces fluiscono nelle 68 camere. I toni bianchi, blu e neutri creano un'atmosfera inconfondibilmente mediterranea, mentre le piastrelle in ceramica e i mobili su misura evocano le atmosfere di una casa di famiglia italiana.

In linea con l'impegno di Jumeirah nell'offrire esperienze culinarie eccezionali, il Capri Palace, Jumeirah è la casa di tre delle stelle Michelin dell'isola. Il ristorante l’Olivo, che serve classici mediterranei con un'ampia lista di vini, è stato premiato con due stelle; mentre Il Riccio- il beach club privato dell'hotel - ne ha una, ed è l'unico beach club al mondo ad averla. Il Riccio, che è adagiato sulla costa rocciosa, è noto per deliziare i propri ospiti con i migliori frutti di mare locali, in particolare i ricci di mare da cui il ristorante prende il nome.

Capri Palace, Jumeirah è anche stimato e conosciuto per essere meta di benessere, con l'esclusiva Capri Beauty Farm vantando un fedele seguito internazionale. Sotto la direzione dell’apprezzato e riconosciuto professor Francesco Canonaco, questa Spa medica di prim’ordine e di rilevanza internazionale - all'avanguardia nella ricerca medica- offre trattamenti altamente specializzati tra cui la 'Leg School®' e il 'Metabolic Response' che hanno ottenuto il plauso mondiale.

