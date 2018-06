Lago d'Averno, spuntano le rovine sommerse del Tempio di Apollo

Lunedì 4 Giugno 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Particolari condizioni di limpidezza del lago d'Averno, in questi giorni consentono di poter ammirare quella parte del Tempio di Apollo collassata nel lago. La sponda orientale del lago nasconde il livello inferiore dell'aula termale ancora tutta da esplorare.L’edificio termale detto «Tempio di Apollo», era il più importante di tutta la zona compresa fra l’Averno e il Lucrino, e fu costruito per utilizzare al meglio le sorgenti e fumarole che scaturivano in gran numero in antichità sulla ripa del lago.Ciò che è possibile ammirare oggi è quel che ne avanza dopo la violenta esplosione del cratere del Monte Nuovo a seguito del quale l’edificio fu sconvolto e in gran parte distrutto, pur apparendo ancora come un grandioso complesso degno di essere considerato fra i più importanti dell’antichità – il diametro della volta a cupola è inferiore per soli 5 metri al più noto Panteon di Roma.Sprofondata a seguito del bradisismo, la grande piscina d’immersione al piano terra dove confluivano le acque termo-minerali e riccamente adorna di marmi e statue.