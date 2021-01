Lockdown, le gare dei dilettanti al palo: «Solo noi discriminati»

Centododici società, più di tremila tesserati. Un esercito. Tutti fermi. Un motore pronto a ripartire e inesorabilmente fermo ai box. Il calcio dilettantistico campano di Eccellenza e Promozione è allo stremo e giorno dopo giorno vede anche questa stagione sfumare via. Poche giornate disputate. Poi, decreto dopo decreto, si arriva allo stop imposto fino al 5 marzo. E l'esercito di dilettanti scende in campo senza pallone, per ritrovare il pallone. La richiesta è di essere uniformati ai campionati nazionali, nello specifico alla serie D considerando anche la presenza di promozioni e retrocessioni.

E così arriva l'iniziativa inedita: capitani, allenatori e presidenti di 112 squadre regionali di Eccellenza e Promozione, hanno sottoscritto un documento indirizzato al presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, e a quello del Comitato Regionale, Carmine Zigarelli, affinché sensibilizzino il governo per la ripartenza del calcio dilettantistico di vertice. «È l'ennesima batosta, la consapevolezza che con molta probabilità sta per calare il sipario su questa stagione sciagurata» lo sfogo del presidente della Napoli United, Antonio Gargiulo. «Ci aspettiamo dalla Figc e dalla Lnd delle risposte concrete, delle prospettive, delle tutele che gli enti preposti hanno il dovere di offrire. La fase attendista, di stare alla finestra a guardare il governo cosa decide, non è più tollerata, ma ci conduce solo ad una lenta e tragica fine. In tre mesi di stop sarebbe stato possibile organizzare il prosieguo della stagione». Secondo Gargiulo che ha affidato ai social il suo lungo sfogo «è assurdo che nel nuovo provvedimento governativo si preveda la riapertura delle piste da sci per metà febbraio, mentre centri sportivi, palestre, dovranno attendere ancora fino al 5 marzo». L'attenzione verso i campionati minori è pari a zero.

È quella di capitani, presidenti e allenatori di Eccellenza e Promozione che chiedono al governo di dirottare parte dei bonus distribuiti a pioggia in sostegno economico al protocollo per ripartire. Daniele Silvestro, difensore del Villa Literno e Luca Borrelli, attaccante dello Sporting Barra, anime del movimento che ha raccolto tutti i protagonisti del calcio dilettantistico regionale hanno fatto due conti: «In Campania tra eccellenza e promozione siamo 112 squadre per 2800 tesserati. Se solo di questi 2800, percepissero il bonus sport e salute 500 tesserati, lo Stato starebbe mettendo a disposizione 400.000 euro mensili. Se questi 400.000 euro li usassimo per tamponi settimanali, diviso 112 società fa 3571 euro a disposizione e ogni mese altro che tamponi che potremmo fare».

L'istanza è stata pienamente recepita dalla federcalcio regionale. «Servono sostegni concreti per i presidenti dei nostri club, e per questo chiediamo un Recovery plan del calcio dilettantistico e giovanile la posizione del presidente Carmine Zigarelli che ieri ha incontrato i capitani e domani chiamerà a raccolta i presidenti per discutere della situazione. «Appena è stato pubblicato il nuovo Dpcm - spiega Zigarelli - mi sono confrontato telefonicamente con i presidenti dei club di Eccellenza e di tutte le altre categorie, ma anche con i miei colleghi presidenti del Sud, perché tutti desideriamo ripartire e soprattutto farlo in totale sicurezza». Quando sono stati inviati i campionati di interesse nazionale al ministero, la Figc si è fermata alla serie D. Ora la sfida è allargare il perimetro a Eccellenza, e forse Promozione, facendo leva sulle promozioni da un campionato regionale ad uno nazionale. «Dobbiamo creare le condizioni oggettive per la sopravvivenza delle società conclude Zigarelli - Ho accolto con fiducia il bonus a tutti i collaboratori sportivi, ma dovevano essere previsti anche contributi diretti per i presidenti delle società, che sono il vero motore economico di ogni singolo club di calcio dilettantistico».

