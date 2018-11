Luci di Natale, c’è l’intesa: Bulgari accende il centro di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

Le luci di Natale a Napoli porteranno anche la firma di Bulgari. La grande casa del lusso, associata a Confesercenti Napoli, nell'ambito dell'associazione delle Vie dell'Eleganza, si occuperà di ideare e disegnare le luminarie in via Filangieri e in una piazza delle periferie, probabilmente piazza De Franchis a Barra. «Contiamo di inaugurare l'installazione di via Filangieri per il 30 novembre», annuncia il presidente di Confesercenti Vincenzo Schiavo. Intanto, si è chiuso il bando del Comune per trovare sponsor per le luci di Natale, lanciato il 20 settembre scorso. All'appello ha risposto una sola ditta che si occuperà di allestire le luminarie in una strada del centro cittadino e per un 10% in un quartiere di periferia. Per le altre strade, invece, le luci saranno offerte dalle associazioni dei commercianti.