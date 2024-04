Matrimoni in Italia, Napoli prima in classifica: è la città dove ci si sposa di più

Con l’arrivo della primavera, si inaugura finalmente anche la tanto attesa stagione dei matrimoni: sono tante le coppie italiane che proprio in queste settimane stanno ultimando i dettagli delle loro nozze e si preparano a pronunciare il fatidico «sì, lo voglio». Ma in quali zone della nostra penisola si terranno più matrimoni? Come da tradizione, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, ha stilato la classifica delle 10 città italiane nelle quali si celebreranno più nozze in questo 2024.

La classifica

Napoli è la città in cui si celebreranno più nozze nel 2024. Sul podio della Top 10 delle città italiane che si preparano a celebrare più nozze nel 2024 basata sulle coppie iscritte a Matrimonio.com, al primo posto si trova il capoluogo campano (7,4%), seguito da Roma (7%) e Milano (4,3%).

Ecco la classifica generale:

Napoli (7,4%) Roma (7,0%) Milano (4,3%) Bari (3,3%) Palermo (3,2%) Torino (3,1%) Catania (2,5%) Salerno (2,2%) Brescia (1,9%) Bergamo (1,7%)

In che regione ci sono più matrimoni?

Una classifica che, con qualche piccola modifica, viene anche confermata dai dati del rapporto sul settore nuziale 2024, uno studio originale che verrà pubblicato nella sezione editoriale di Matrimonio.com nei primi giorni di maggio e stando al quale le cinque regioni in cui si sposano più coppie sono Lombardia (18,8%), Lazio (9,8%), Sicilia (9,8%), Veneto (7,8%) e Campania (7,3%). In questa sezione di Matrimonio.com è possibile conoscere i migliori fornitori dell’industria del wedding per città, ai quali è stato riconosciuto il Wedding Awards 2024, il premio più prestigioso del settore rilasciato dal portale e l’unico basato sulle recensioni delle coppie.

I mesi preferiti degli italiani

Come da consuetudine, è soprattutto durante la bella stagione che si concentra la maggior parte dei matrimoni nel belpaese, in un arco temporale che va più o meno da aprile a ottobre. Una tendenza che non sembra destinata ad invertirsi neppure quest’anno. Infatti, secondo il Rapporto sul settore nuziale 2024 i mesi estivi risultano essere nuovamente i più gettonati per pronunciare il fatidico «sì, lo voglio». Ecco la top 3 dei mesi più richiesti dagli sposi:

Settembre (30%) Giugno (20%) Luglio (14%)

In particolare, dall’analisi delle date di matrimonio previste dalle coppie registrate su Matrimonio.com per il 2024, sarà sabato 7 settembre la data dell’anno con più celebrazioni nuziali in Italia. Il sabato si conferma il giorno preferito della settimana per sposarsi, mentre il martedì e il mercoledì sono quelli per cui optano meno coppie. D’altra parte, è curioso che se nel 2023 le cinque date più scelte per sposarsi cadevano di sabato, le coppie del 2024 sono più aperte ad altri giorni della settimana: basti pensare che nella Top 5 delle date con più matrimoni troviamo (incredibile ma vero!) un lunedì, per essere precisi lunedì 23 settembre. Per quanto riguarda, invece, le date con meno matrimoni, agli ultimi posti troviamo il 12, il 13 e il 26 novembre