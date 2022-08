«Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a Dries Mertens». Questo l'annuncio che arriva da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, attraverso i canali ufficiali in queste ore.

Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per #Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a @dries_mertens14. — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) August 5, 2022

Dopo l'addio di mercoledì, tanti erano stati i tifosi napoletani che avevano richiesto a gran voce la cittadinanza per l'ex calciatore azzurro.