Monsignore Gennaro Pascarella vescovo di Ischia: la diocesi accorpata con Pozzuoli

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Ischia monsignore Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, unendo in persona Episcopi le diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

La notizia, data dalla sala stampa vaticana oggi sabato 22 maggio, alle ore 12, ed è stata contemporaneamente comunicata da monsignor Pascarella al vicario generale, ai vicari episcopali, ai vicari foranei, al Collegio dei consultori e al clero della curia puteolana, tutti convocati nella sala Laurentiana a Pozzuoli. Monsignor Pascarella ha inviato un saluto ai presbiteri, alle consacrate e ai consacrati, alle sorelle e fratelli tutti della Chiesa di Dio che è in Ischia. «Mi è stato chiesto di «uscire» di nuovo - ha sottolineato -, di «andare oltre», di essere anche Vescovo di Ischia. Nella mia vita ho cercato costantemente di comprendere la volontà di Dio su di me e di aderirvi, anche quando metteva a soqquadro i miei progetti… Già da seminarista ho imparato che alla volontà di Dio bisogna aderire «sempre, subito e con gioia». È questa la «tensione» che mi accompagna ancora oggi… Nel profondo rispetto e valorizzazione di tutto ciò che Dio ha compiuto nella Chiesa di Dio che è in Ischia e della sua storia siamo chiamati a camminare insieme».

Operare insieme un discernimento sui passi da fare, partendo dall'ascolto e puntando al dialogo. Questo l'auspicio del presule: «Il discernimento ha bisogno di pazienza, umiltà, fedeltà, apertura, ascolto della Parola di Dio e dei segni dei tempi, fiducia nella presenza e nell'assistenza dello Spirito Santo. Ci affidiamo a Lui - domani è Pentecoste - perché ci aiuti a comprendere e a realizzare la volontà di Dio, che è sempre per il nostro bene… Ô importante porre i passi giusti in questa fase importante della nostra Chiesa. Consapevole della mia età ho chiesto un aiuto, che mi è stato promesso, perché voglio dedicare a voi tempo ed energie».

Il vescovo ha invocato l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa e dei Santi Patroni, Santa Restituta e san Giovan Giuseppe della Croce, pregando affinché il Signore «colmi delle sue benedizioni, in particolare coloro che soffrono le conseguenze della crisi pandemica, che ha evidenziato e accresciuto una crisi sociale, educativa, culturale e anche di fede».