Monte Faito, la fede in una foto che spopola sul web

La statua della Madonna che benedice e si libra sulle nuvole. Un'immagine miracolosa in una foto scattata dalla fotografa Giovanna Silvano, qualche giorno fa al monte Faito, che in questi giorni spopola sui social.

Uno scatto che ha emozionato credenti e non credenti e che sul web viene condiviso a ripetizione e gira da una città all'altra.

La Madonna che si trova nel cortile del Santuario di San Michele arcangelo, guidato da don Catello Malafronte, è da sempre un punto di riferimento per pellegrini e turisti che si avventurano in montagna, in provincia di Napoli.

Stavolta le nuvole basse che nascondono orizzonte e centri cittadini ai piedi del gigante verde dei monti Lattari, il Faito, hanno reso ancora più struggente il simbolo religioso che accoglie in vetta.