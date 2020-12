Napoli, ok alla caserma dei vigili del fuoco nella Mostra d'Oltremare

I vigili del fuoco di Napoli disporranno di una caserma nella Mostra d'Oltremare. L'annuncio è stato dato dal sottosegretario agli Interni Cosimo Sibilia, nel corso di una riunione in prefettura. «La sede - ha detto il sottosegretario - sarà acquistata dal ministero per 1,9 milioni di euro per farne un presidio permanente a tutela della sicurezza della città, che ha con il Corpo dei Vigili del Fuoco un antico rapporto di simbiosi».

Con l'accordo tra ministero degli Interni, Comune di Napoli ed Ente Mostra d'Oltremare si chiude un lungo contenzioso «risolto - ha detto Sibilia - da alcune sentenze della magistratura». L'acquisto dei locali della caserma sarà perfezionato entro la fine dell'anno.

