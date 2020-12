Grande preoccupazione questa mattina in via Lungo Testene ad Agropoli dove una signora anziana, che vive da sola, dopo essere caduta accidentalmente, non è più riuscita ad alzarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini che, dopo aver bussato varie volte senza che aprisse la porta, hanno sentito un lamento provenire dall'interno. Per cui hanno allertato i soccorsi e sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri della stazione di Agropoli e un'ambulanza del 118. Con la scala i vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone dell'abitazione e sono riusciti a entrare. La signora era distesa sul pavimento e non si riusciva a muovere. Aperta la porta al personale del 118, l'equipe dell'ambulanza le ha prestato i primi soccorsi. La donna probabilmente nella caduta aveva riportato una frattura al femore. Per cui è stata trasportata all'ospedale di Agropoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA