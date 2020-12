Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di illuminazione e ventilazione chiude temporaneamente la Galleria Laziale. Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle ore 23 del 15 dicembre alle ore 6 del 16 dicembre. Durante le ore di chiusura il Comune di Napoli, attraverso un'ordinanza, ha istituito un particolare dispositivo di traffico.

APPROFONDIMENTI I CONTI PUBBLICI Tredicesima, ecco quando viene pagata agli Statali (nessuna riduzione... COVID-19 L'infettivologo Vella: «Solo il lockdown funziona. Natale?... IL LOCKDOWN Napoli, proteste al campo rom di Scampia zona rossa

LEGGI ANCHE Tredicesima, ecco quando viene pagata agli Statali (nessuna riduzione rispetto al 2019)

In particolare, i veicoli provenienti da Fuorigrotta potranno percorre, in alternativa, per raggiungere il centro della città: via Caravaggio - via Manzoni - via Orazio; via Nuova Cinthia - tangenziale di Napoli direzione Capodichino - uscita zona centro; via Diocleziano - viale Cavalleggeri D'Aosta - via Pasquale Leonardi Cattolica - discesa Coroglio - ia Posillipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA