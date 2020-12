Napoli, Scampia si rifà il look: lavori al via per la «Strada degli americani»

La Città metropolitana di Napoli da il via a nuovi interventi di riqualificazione a Scampia i lavori si collocano nell'ambito del programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. In particolare sono stati firmati due nuovi contratti per lavori che saranno realizzati sulla «Circunvallazione Esterna di Napoli», la cosiddetta «Strada degli americani». Le opere fanno parte del programma straordinario di interventi sottoscritto dal sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, e il Governo e sono finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nello specifico sono previsti interventi sul tratto della SP1 in prossimità dell'area di Scampia. In questo tratto sarà rifatto l'intero manto stradale e sarà rivisto l'impianto di captazione e smaltimento delle acque pluviali. Saranno inoltre, installate nuove barriere stradali e spartitraffico attualmente non presenti e sarà rifatta e migliorata la segnaletica sia orizzontale che verticale. È prevista anche la piantumazione di alberi ai bordo della strada. I due interventi costeranno rispettivamente 656mila e 608mila euro. Per entrambi è previsto un termine per l'ultimazione di 9 mesi dall'avvio delle opere.

